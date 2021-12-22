За сутки скончались 1 020 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, которые отражают эпидемиологическую обстановку в России. Так, за последние 24 часа заразу подхватили 25 264 человека. В общей сложности диагноз "ковид" поставили 10 292 983 жителям РФ.

За сутки с карантина вышли 42 322 россиянина. С момента начала пандемии болезнь поборол 9 097 521 соотечественник.

Имеется и печальная статистика. По данным на 22 декабря, пресловутый вирус унес жизни 1 020 человек. Общее количество умерших из-за COVID-19 составляет 300 269.

Лидером по суточному приросту является Санкт-Петербург. Там зафиксировано 2166 новых случаев. Следом идет Москва с 1904 зараженными. В Московской области заболел еще 1351 горожанин.

Ранее Минздрав перечислил основные симптомы заражения омикрон-штаммом.