Статистика по коронавирусу в России на 22 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 22 декабря
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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За сутки скончались 1 020 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, которые отражают эпидемиологическую обстановку в России. Так, за последние 24 часа заразу подхватили 25 264 человека. В общей сложности диагноз "ковид" поставили 10 292 983 жителям РФ. 

За сутки с карантина вышли 42 322 россиянина. С момента начала пандемии болезнь поборол 9 097 521 соотечественник. 

Имеется и печальная статистика. По данным на 22 декабря, пресловутый вирус унес жизни 1 020 человек. Общее количество умерших из-за COVID-19 составляет 300 269. 

Лидером по суточному приросту является Санкт-Петербург. Там зафиксировано 2166 новых случаев. Следом идет Москва с 1904 зараженными. В Московской области заболел еще 1351 горожанин. 

Ранее Минздрав перечислил основные симптомы заражения омикрон-штаммом. 

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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