В Петербурге перенесли дату введения QR-кодов для ТЦ и кафе

Антиковидные меры усилят 2 января

Власти Санкт-Петербурга отказались от раннее заявленной идеи ввести QR-коды для посещения мест общественного питания, а также торговых центров 27 декабря. Новые антиковидные ограничения вступят в силу только 2 января.

Об этом на своем телеграмм-канале сообщил заместитель губернатора города Борис Пиотровский. Он подчеркнул, что кафе и рестораны смогут работать в обычном режиме в Новый год.

"В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени", – написал вице-губернатор.

Пиотровский также подчеркнул, что с 1 января 2022 года заполняемость городских кинотеатров увеличивается с 50% до 75%.

Отметим, что согласно статистике по коронавирусу, на сегодня, 22 декабря, Санкт-Петербург является лидером по суточному приросту числа зараженных.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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