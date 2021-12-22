В регионе выявлен 1351 случай заражения

Обнародованы данные по заболеваемости коронавирусом среди муниципалитетов Московской области на среду, 22 декабря. Лидерами антирейтинга стали Сергиев-Посад, Люберцы и Домодедово.

Согласно статистике, представленной в телеграм-канале регионального штаба по коронавирусу всего в Московской области за сутки выявлен 1351 случай заражения.

В Сергиево-Посадском округе зафиксированы 133 новых случая заболевания ковидом. Еще 118 зарезавшихся граждан выявили в Люберцах. На третьем месте Домодедово – там коронавирус за сутки обнаружили у 99 человек, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

60, 59 и 58 случаев обнаружено, соответственно, в Дмитровском, Ленинском и Одинцовском округах. По 55 граждан за сутки заразились в Орехово-Зуевском округе и Истре.

