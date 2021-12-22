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Внимание всего мира приковано к новой мутации коронавирусной инфекции, получившей название "омикрон". По последним данным, в Великобритании жертвами этого штамма стали уже 14 человек.
При этом вирус продолжает активно распространяться по территории Туманного Альбиона. На сегодняшний день в местных больницах проходят лечение 129 человек, зараженных омикроном.
Отметим, первый случай заражения новой мутацией был зарегистрирован в Великобритании 13 декабря текущего года.
К слову, недавно российский Минздрав перечислил основные симптомы заражения этим штаммом.
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