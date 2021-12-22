Местные жители продолжают заражаться опасной инфекцией

Внимание всего мира приковано к новой мутации коронавирусной инфекции, получившей название "омикрон". По последним данным, в Великобритании жертвами этого штамма стали уже 14 человек.



При этом вирус продолжает активно распространяться по территории Туманного Альбиона. На сегодняшний день в местных больницах проходят лечение 129 человек, зараженных омикроном.

Отметим, первый случай заражения новой мутацией был зарегистрирован в Великобритании 13 декабря текущего года.

К слову, недавно российский Минздрав перечислил основные симптомы заражения этим штаммом.