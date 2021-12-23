Статистика по коронавирусу в России на 23 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 23 декабря
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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За последние 24 часа скончались 1002 человека

Обстановка с коронавирусом в России остается напряженной. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные оперативным штабом.

За сутки положительный тест на ковид сдали 25 667 человек. В общей сложности COVID-19 диагностировали у 10 318 650 жителей нашей страны. 

По данным на 23 декабря, избавиться от недуга смогли 41 645 россиян. С момента начала пандемии выздоровели 9 139 166 человек. 

Коронавирус унес жизни еще 1 002 соотечественников. Всего с болезнью не справился 301 271 житель РФ. 

Рассмотрим распределение новых случаев по регионам. Лидирующую позицию занимает Москва. Там за последние 24 часа на карантин ушли 3062 горожанина. В Санкт-Петербурге выявили 2198 новых случаев. В Подмосковье количество заболевших увеличилось на 959. 

Ранее появилась информация, что в Петербурге перенесли дату введения QR-кодов для ТЦ и кафе. 

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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