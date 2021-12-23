Президент призвал не давить на граждан

В четверг, 23 декабря, в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Одной из главных тем диалога, естественно, стал коронавирус.

Журналисты поинтересовались у главы государства, как он относится к идее введения штрафов за отказ от вакцинации. Путин данную инициативу не поддержал.

Президент считает, что против граждан России, отказавшихся сделать прививку от коронавируса, не нужно вводить меры ответственности.

"Начнешь давить, сразу появятся способы обойти", – пояснил свое решение Путин.

Кроме того, во время пресс-конференции, глава государства заявил, что стране нужен коллективный иммунитет около 80%. Об этом сообщает телеканал "360".