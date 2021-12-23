Ситуация с COVID-19: эпидемия сместилась из столицы России в Центральную Европу

Москва справилась с ростом заболеваемости без локдаунов

Мир готовится к Новому году и Рождеству. Москвичи смогут встретить праздник без особых ограничений, а вот европейские столицы одна за другой объявляют локдаун, второй год подряд лишая жителей радостных эмоций. Причины объективны: в то время как у нас ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Европе заметный рост заболеваемости.

Нужно признать, еще два месяца назад обстановка в Москве, как и во всей России, была весьма напряженная. С приходом осени эпидемиологическая ситуация обострилась, число заражений COVID-19 стало расти, нагрузка на медиков сильно увеличилась. В этой ситуации в стране было решено объявить неделю нерабочих дней, приурочив их к ноябрьским праздникам. При этом власти столицы пошли на непопулярную меру, продлив нерабочий период еще на несколько дней – на период с 28 октября по 7 ноября.

В результате 11-дневного перерыва цепочка заражений за счет сокращения социальных контактов была прервана, заболевших стало меньше. Это позволило даже отказаться от резервных госпиталей, вернув больничные отделения, отданные под ковидных больных, к профильной деятельности.

Бизнес при этом тоже обошелся малыми потерями. Во-первых, 11 дней – это не несколько месяцев локдауна. Во-вторых, власти города предложили предпринимателям пакет мер поддержки в виде 17 различных субсидий и грантов для малого и среднего бизнеса.

Кроме того, часть общественных мест вообще не прерывали работу, предоставляя услуги клиентам, предоставляющим свидетельство о вакцинации или имеющемся иммунитете к коронавирусу. Кстати, это позволило нарастить темпы вакцинации: многие москвичи, которые раньше по разным причинам откладывали прививку, в итоге сделали ее, чтобы иметь возможность посещать театры, выставки, концерты. Только за прошлую неделю на бесплатную вакцинацию от коронавируса записались около 150 тыс. жителей столицы.

В итоге сейчас Москва с удовольствием готовится к празднику. На центральных улицах развернута традиционная Рождественская ярмарка, которой так не хватало в прошлом году, манят огнями многочисленные кафе и рестораны, работают катки. Всего этого, к сожалению, оказались лишены многие европейцы.

Огромные проблемы наблюдаются сейчас в Германии. Обрадовавшись летом снижению уровня заболеваемости, Берлин объявил о победе над COVID-19 и отменил ограничения. Как результат – в начале декабря фиксировалось свыше 100 тысяч новых заражений в сутки.

В особо сложном положении оказались южные территории, в частности Бавария. Там в пяти из семи административных округов пришлось остановить все плановые операции как минимум до 10 января 2022 года. Медики не выдерживают нагрузки. По некоторым данным, уже уволились порядка 20% медперсонала, что только усугубляет ситуацию.

Всплеск заболеваемости отмечается и в другой стране-"победителе" ковида – Израиле. Там после достижения результата в 60% вакцинированных были сняты практически все ограничения. Но вместо радостей обычной жизни израильтяне окунулись в новую волну коронавируса.

Не успев среагировать вовремя, когда, как показывает опыт Москвы, достаточно было бы мягких мер, страны вводят тотальные локдауны с закрытием общественных развлекательных мест, школ, музеев. При этом правила ужесточаются: если раньше в Германии действовало "правило 3G" – Genesen, geimpft, getestet – переболел, привился, протестировался, то теперь отрицательный ПЦР-тест уже не является ключиком, открывающим двери ресторанов и кинотеатров.

Жесткий локдаун в Великобритании. Отменены даже матчи футбольной премьер-лиги, в стране действует система QR-кодов для посещения общественных мест. Франция и Германия временно запретили британцам въезд на свою территорию.

В Нидерландах с 19 декабря закрыты все магазины, кроме продуктовых, рестораны, бары, фитнес-клубы, салоны красоты. Введены и ограничения на количество гостей: принимать дома можно не более двух человек старше 13 лет, и лишь на Рождество сделано послабление – в гости смогут прийти одновременно 4 человека.

Пережившая в декабре 20-дневный локдаун Австрия сохранила ограничения для непривитых или непереболевших людей старше 12 лет. Плюс ввела жесткие правила въезда: в страну пустят только иностранцев, получивших уже три дозы одобренной в ЕС вакцины. Тем, кто успел поставить только две дозы, придется дополнительно делать ПЦР-тест.

Ковид-паспорта вновь введены в Дании. Без них не попасть в ряд общественных заведений. В Италии без такого документа нельзя даже выходить на работу в офис. При этом работодатель вправе не платить зарплату сотруднику за пропущенные дни по причине отсутствия прививки.

В Сингапуре с января непривитому человеку придется из своего кармана оплачивать лечение, если он заболеет коронавирусом, а допуск к работе получит лишь тот, кто сделает прививку или переболеет в течение последних 270 дней или ежедневно станет проходить ПЦР-тестирование.

Последние данные о ситуации с коронавирусом в России и мире – в подборке "Утра".