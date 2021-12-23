Первую смерть от омикрон-штамма зафиксировали в Германии

Всего в стране более 3,2 тысяч заразившихся новой разновидностью ковида

Первая гибель пациента, заразившегося штаммом "омикрон", была зарегистрирована в Германии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Института вирусологии им. Коха. 

Подробностей о погибшем нет. Известно лишь то, что ему было от 60 до 79 лет – соответствующая информация появилась в отчете об ежедневной динамике заболеваемости "омикроном" в ФРГ, сообщает МИР24

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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