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Первая гибель пациента, заразившегося штаммом "омикрон", была зарегистрирована в Германии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Института вирусологии им. Коха.
Подробностей о погибшем нет. Известно лишь то, что ему было от 60 до 79 лет – соответствующая информация появилась в отчете об ежедневной динамике заболеваемости "омикроном" в ФРГ, сообщает МИР24.
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