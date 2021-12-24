Статистика по коронавирусу в России на 24 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 24 декабря
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы. / АГН Москва
За сутки заразу подхватили 24 703 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. За последние 24 часа зарегистрировано 24 703 новых случая. В общей сложности ковид диагностировали у 10 343 353 жителей РФ. 

С карантина вышли еще 41 213 человек. Общее количество выздоровевших составляет 9 180 379. 

По данным на 24 декабря, недуг унес жизни 998 соотечественников. С момента начала пандемии скончались 302 269 человек. 

Первое место по суточному приросту занимает Москва. Там на больничный ушли 2126 человек. В Санкт-Петербурге заразились 2117 горожан. Замыкает тройку лидеров Московская область. Там вирус добрался до 1270 жителей региона. 

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о штрафах за отказ от вакцинации. 

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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