За сутки заразу подхватили 24 703 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. За последние 24 часа зарегистрировано 24 703 новых случая. В общей сложности ковид диагностировали у 10 343 353 жителей РФ.

С карантина вышли еще 41 213 человек. Общее количество выздоровевших составляет 9 180 379.

По данным на 24 декабря, недуг унес жизни 998 соотечественников. С момента начала пандемии скончались 302 269 человек.

Первое место по суточному приросту занимает Москва. Там на больничный ушли 2126 человек. В Санкт-Петербурге заразились 2117 горожан. Замыкает тройку лидеров Московская область. Там вирус добрался до 1270 жителей региона.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался о штрафах за отказ от вакцинации.