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Оперативный штаб сообщил последние данные по эпидемии COVID-19 в России. За последние 24 часа из карантина вышли еще 41 645 человек. За два года болезнь одолеть смогли 9 222 486 жителей страны.
За сутки в России стало на 25 667 больше зараженных ковидом. Всего же неприятное известие от врачей за все время эпидемии услышали 10 368 299 россиян.
В Москве на самоизоляцию ушли 3062 горожан. В Северной столице заболели 2198 жителей. В Подмосковье положительные тесты сдали еще 959 россиян.
Не стало за сутки 1 002 соотечественника. Всего болезнь унесла жизни 303 250 россиян.
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