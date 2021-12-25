От инфекции скончались 1 002 человека за сутки

Оперативный штаб сообщил последние данные по эпидемии COVID-19 в России. За последние 24 часа из карантина вышли еще 41 645 человек. За два года болезнь одолеть смогли 9 222 486 жителей страны.

За сутки в России стало на 25 667 больше зараженных ковидом. Всего же неприятное известие от врачей за все время эпидемии услышали 10 368 299 россиян.

В Москве на самоизоляцию ушли 3062 горожан. В Северной столице заболели 2198 жителей. В Подмосковье положительные тесты сдали еще 959 россиян.

Не стало за сутки 1 002 соотечественника. Всего болезнь унесла жизни 303 250 россиян.