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Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. Так, за последние 24 часа зафиксирован 23 721 новый случай. С момента начала пандемии коронавирус диагностировали у 10 392 020 человек.
За сутки полностью поправились 37 285 россиян. В общей сложности заразу победил 9 259 771 соотечественник.
По данным на 26 декабря, скончались еще 968 человек. Общее количество умерших из-за COVID-19 составляет 304 218.
Первое место по суточному приросту занимает Москва. Там на карантин ушли 2180 горожан. Следом идет Санкт-Петербург с 1851 заразившимся. В Московской области вирус подхватили 1565 человек.
Ранее президент России Владимир Путин высказался против штрафов за отказ от вакцинации.
Житель Поднебесной был крайне рад ответу президента России на свой вопрос
Президенту РФ такой расклад по душе не пришелся