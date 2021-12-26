Статистика по коронавирусу в России на 26 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 26 декабря
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
За сутки болезнь унесла жизни 968 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. Так, за последние 24 часа зафиксирован 23 721 новый случай. С момента начала пандемии коронавирус диагностировали у 10 392 020 человек. 

За сутки полностью поправились 37 285 россиян. В общей сложности заразу победил 9 259 771 соотечественник. 

По данным на 26 декабря, скончались еще 968 человек. Общее количество умерших из-за COVID-19 составляет 304 218. 

Первое место по суточному приросту занимает Москва. Там на карантин ушли 2180 горожан. Следом идет Санкт-Петербург с 1851 заразившимся. В Московской области вирус подхватили 1565 человек. 

Ранее президент России Владимир Путин высказался против штрафов за отказ от вакцинации. 

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Британских журналистов поразила реакция китайского репортера на слова Путина

Житель Поднебесной был крайне рад ответу президента России на свой вопрос

Лукашенко убедил Путина оставить его у власти до 2025 года - СМИ

Президенту РФ такой расклад по душе не пришелся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей