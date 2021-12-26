За сутки болезнь унесла жизни 968 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. Так, за последние 24 часа зафиксирован 23 721 новый случай. С момента начала пандемии коронавирус диагностировали у 10 392 020 человек.

За сутки полностью поправились 37 285 россиян. В общей сложности заразу победил 9 259 771 соотечественник.

По данным на 26 декабря, скончались еще 968 человек. Общее количество умерших из-за COVID-19 составляет 304 218.

Первое место по суточному приросту занимает Москва. Там на карантин ушли 2180 горожан. Следом идет Санкт-Петербург с 1851 заразившимся. В Московской области вирус подхватили 1565 человек.

Ранее президент России Владимир Путин высказался против штрафов за отказ от вакцинации.