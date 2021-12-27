Статистика по коронавирусу в России на 27 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 27 декабря
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
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За сутки погибло 937 человек

Столичный оперштаб озвучил последние данные по коронавирусу. За прошедшие 24 часа зафиксировано еще 23 210  случаев. Погибло 937 человек, выздоровело 33 715 пациентов.

Первую строчку ковидного рейтинга занимает столица РФ. В Москве, согласно свежей статистике, заболело 2239 человек.

На втором месте Петербург. Здесь коронавирусом заразились 1834 человека.

В Московской области, которая расположилась на третьей строчке, 1616 случаев.

За весь период с начала пандемии ковида в нашей стране умерло  305 155 человек. Подхватили опасный вирус 10 415 230 , вылечились 9 293 486.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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