Врач рассказал о самом раннем симптоме "омикрона"

Особенность нового типа коронавируса - устойчивость к антителам

Одним из основных симптомов, указывающих на заражение "омикрон"-штамма, может быть хрипллый голос. Об этом рассказал гендиректор Discovery Health Райн Роуч.

Как указал специалист, указанный симптом проявляется раньше всех остальных – после этого развивается заложенность в носоглотке, сухой кашель и болезненные ощущения в поясничном отделе. Чаще всего першит горло – при "дельте" оно, как правило, болит.

Как указывает МИР24, главная особенность омикрона – высокая степень контагиозности и устойчивость к антителам.

Источник: New York Post ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
новости партнеров

Ответ на отказ НАТО по гарантиям безопасности дадут российские военные – Путин

Москва не станет спускать с рук недружественные действия альянса

В России потребовали $1 трлн от Запада

В Совфеде ответили на претензии Еврокомиссии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей