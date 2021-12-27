Особенность нового типа коронавируса - устойчивость к антителам

Одним из основных симптомов, указывающих на заражение "омикрон"-штамма, может быть хрипллый голос. Об этом рассказал гендиректор Discovery Health Райн Роуч.

Как указал специалист, указанный симптом проявляется раньше всех остальных – после этого развивается заложенность в носоглотке, сухой кашель и болезненные ощущения в поясничном отделе. Чаще всего першит горло – при "дельте" оно, как правило, болит.

Как указывает МИР24, главная особенность омикрона – высокая степень контагиозности и устойчивость к антителам.