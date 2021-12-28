Жертвами вируса стали еще 935 граждан

Медицинские сотрудники и власти страны продолжают вести ожесточенную борьбу с распространением коронавирусной инфекции по территории Российской Федерации. Полным ходом идет вакцинация населения, однако пока люди продолжают заражаться. Последними новостями с ковидного фронта поделились профильные специалисты оперативного штаба по борьбе с опасной инфекцией. Так, за минувшие сутки специалисты выявили еще 21 922 носителей вирусного заболевания.



Хуже всего дела обстоят в Северной столице. За 24 часа петербургские специалисты получили 1 802 положительных результата тестов на наличие COVID-19 в организмах местных жителей. Вторую строчку печального антирейтинга занимает Москва. В Белокаменной коронавирусом заболели еще 1 705 горожан. На третьем месте расположилась Московская область. Там число зараженных пополнилось 1 574 пациентами.

Тем временем медицинские эксперты прикладывают максимальные усилия для стабилизации эпидемиологической обстановки. За прошедший день в России полностью вылечился 43 961 гражданин. К сожалению, жертвами инфекции стали еще 935 человек.

При этом за весь период буйства мировой эпидемии в нашей стране заразились 10 437 152 человека. За все месяцы распространения вируса инфекция унесла жизни 306 090 наших сограждан.

Также сегодня, 28 декабря, стало известно, что в новую версию рекомендаций по лечению коронавирусной инфекции уже включены вакцины для подростков.

Соответствующее решение приняли эксперты российского Минздрава, отмечает телеканал "360". В рамках профилактики распространения вируса специалисты рекомендуют проводить прививание детей в возрасте от 12 до 17 лет. Также в документе появилась информация о новой мутации COVID-19, получившей название "омикрон".