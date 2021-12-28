По прогнозу эксперта, количество летальных случаев начнет уменьшаться

Вирусолог Анатолий Альштейн отметил, что по завершении новогодних праздников эпидемиологическая ситуация в России может стабилизироваться.

По прогнозу эксперта, количество летальных случаев начнет уменьшаться. Слова Альштейна приводит "Радио 1".

Однако если в нашей стране распространится штамм под названием "омикрон", заболеваемость продолжит расти. А вот летальность, как считает Анатолий, при таком сценарии увеличиваться не будет.

Вирусолог заявил, что "омикрон" вряд ли остановит пандемию. Справиться с заразой позволит усиленная вакцинация, а также новые эффективные препараты.