После новогодних праздников пандемия может пойти на спад – вирусолог

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По прогнозу эксперта, количество летальных случаев начнет уменьшаться

Вирусолог Анатолий Альштейн отметил, что по завершении новогодних праздников эпидемиологическая ситуация в России может стабилизироваться.

По прогнозу эксперта, количество летальных случаев начнет уменьшаться. Слова Альштейна приводит "Радио 1".

Однако если в нашей стране распространится штамм под названием "омикрон", заболеваемость продолжит расти. А вот летальность, как считает Анатолий, при таком сценарии увеличиваться не будет. 

Вирусолог заявил, что "омикрон" вряд ли остановит пандемию. Справиться с заразой позволит усиленная вакцинация, а также новые эффективные препараты. 

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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