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Вирусолог Анатолий Альштейн отметил, что по завершении новогодних праздников эпидемиологическая ситуация в России может стабилизироваться.
По прогнозу эксперта, количество летальных случаев начнет уменьшаться. Слова Альштейна приводит "Радио 1".
Однако если в нашей стране распространится штамм под названием "омикрон", заболеваемость продолжит расти. А вот летальность, как считает Анатолий, при таком сценарии увеличиваться не будет.
Вирусолог заявил, что "омикрон" вряд ли остановит пандемию. Справиться с заразой позволит усиленная вакцинация, а также новые эффективные препараты.
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