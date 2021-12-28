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Раменский округ стал лидером суточного прироста заболевших коронавирусом в Подмосковье. Об этом следует из данных, опубликованных недавно оперативным штабом.
Так, в Раменском округе за день выявлено 139 случаев заражения инфекцией. Далее следуют Мытищи и Подольск – 118 и 113 случаев заболевания соответственно.
Всего за сутки в Московской области зафиксировано 1574 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии заболели 637 928 человек, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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