За день в Московской области заразились 1574 человека

Раменский округ стал лидером суточного прироста заболевших коронавирусом в Подмосковье. Об этом следует из данных, опубликованных недавно оперативным штабом.

Так, в Раменском округе за день выявлено 139 случаев заражения инфекцией. Далее следуют Мытищи и Подольск – 118 и 113 случаев заболевания соответственно.

Всего за сутки в Московской области зафиксировано 1574 случая заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии заболели 637 928 человек, уточняет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".



