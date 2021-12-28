Мэр столицы пообещал, что город будет работать

Глава Москвы Сергей Собянин высказался на тему возможности появления новых ограничительных мер на фоне новостей о заразном новом штамме коронавируса "омикрон". Мэр Белокаменной заявил, что власти будут стараться минимизировать ограничения.

Новые меры возможны, если штамм проникнет в Москву. Также Собянин сообщил, что город готовится к новой волне заболеваний COVID-19. Шесть тысяч коек в больницах остаются в запасе на случай новой вспышки.

Однако власти надеются на хороший сценарий.