Собянин высказался об ограничительных мерах в Москве из-за штамма "омикрон"

Мэр столицы пообещал, что город будет работать

Глава Москвы Сергей Собянин высказался на тему возможности появления новых ограничительных мер на фоне новостей о заразном новом штамме коронавируса "омикрон". Мэр Белокаменной заявил, что власти будут стараться минимизировать ограничения. 

Новые меры возможны, если штамм проникнет в Москву. Также Собянин сообщил, что город готовится к новой волне заболеваний COVID-19. Шесть тысяч коек в больницах остаются в запасе на случай новой вспышки. 

Однако власти надеются на хороший сценарий. 

Источник: ТВЦ ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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