Статистика по коронавирусу в России на 29 декабря

Статистика по коронавирусу в России на 29 декабря
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
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Вирус унес жизни еще 932 граждан

На протяжении долгих месяцев наша страна, как и другие мировые державы, ведет ожесточенную борьбу с распространением опасной коронавирусной инфекции. Люди активно ставят прививки от серьезного заболевания и выполняют санитарные предписания профильных специалистов. Однако, к сожалению, пока распространение заразы по российской территории продолжается. О том, как обстоят дела на сегодняшний день, рассказали представители специально созданного оперативного штаба.

Выяснилось, что за минувшие сутки в нашей стране заболели еще 21 119 граждан. Больше всего инфицированных в российской столице. Эксперты выявили еще 1 798 носителей вируса среди москвичей. На втором месте расположился Санкт-Петербург. В городе на Неве опасная болезнь поразила 1 526 местных жителей. На третьем месте находится Московская область. В этом российском регионе заразились еще 1 342 гражданина.

В то же время, медицинские эксперты не покладая рук трудятся, чтобы спасать жизни заболевших. Только за минувшие сутки врачам удалось полностью вылечить 42 776 человек. Однако, к сожалению, пациенты все же умирают. За день вирус унес жизни 932 россиян.

За все время буйство коронавирусной инфекции в стране скончались  307 022 человека. Общее число заболевших к 29 декабря составляет 10 458 271.

К слову, недавно опытный медицинский эксперт рассказал о самом раннем симптоме новой мутации COVID-19, получившей название "омикрон". Отмечается, что важной особенностью появившегося штамма коронавируса является устойчивость к антителам.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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