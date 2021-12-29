Непривитым от коронавируса россиянам кредиты обойдутся дороже – СМИ

Ставки могут повыситься уже в 2022 году

В наступающем году могут россияне могут столкнуться с необходимостью предъявлять справку о вакцинации от коронавируса при оформлении ипотеки или потребительского кредита. При отсутствии этого документа ставка может оказаться значительно выше.

Пока возможность требовать справку о вакцинации только рассматривается банками и страховыми компаниями, сообщают "Известия", но велика вероятность, что этот пункт будет учитываться при заключении договора наравне со сведениями о возрасте заемщика и наличии у него хронических заболеваний.

Кредитные и страховые организации сходятся во мнении, что связанные с COVID-19 риски нельзя игнорировать, отмечает "Свободная пресса". Однако в любом случае это требование коснется только новых клиентов. На граждан, уже получивших кредит, нововведение распространяться не будет.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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