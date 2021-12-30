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В России, по данным оперштаба, на 30 декабря зафиксировали 10 479 344 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболели 21 073 россиян.
В Москве положительные тесты сдал 2661 горожанин. В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушли 1532 жителей. В Московской области заразились ковидом 977 человек.
Умерли за последние 24 часа 926 пациентов. Всего коварная болезнь унесла жизни 307 948 жителей России.
Выздоровели за два года эпидемии 9 423 227 человек. За сутки радостную новость от врачей получили 43 004 пациента.
Минск не учел интересы Москвы в новой конституции