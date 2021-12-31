От ковида за сутки умерли 912 человек

По информации оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в России зафикисировали 10 499 982 случаев заражения. За день выявлено 20 638 зараженных россиян.

В российской столице по-прежнему наблюдается наибольшее число зараженных. За день в Москве выявлено 2739 случаев, второе место удерживает Санкт-Петербург, где зафиксировали 1529 зараженных. Далее следует Подмосковье – 1197 случаев соответственно.

За последние 24 часа выявлено 912 летальных исходов. Коронавирусная инфекция всего унесла жизни 308 860 россиян.

Выздоровели 9 463 919 человек, за день выписались 40 692 пациента.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, комментируя ситуацию со стремительным распространением нового штамма "омикрон", что городская администрация нацелена на минимизацию всех антикоронавирусных ограничений. В случае распространения штамма по Москве, тем не менее, власти города примут новые меры.



