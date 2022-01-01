Утром первого дня нового года оперштаб опубликовал неутешительные данные

За истекшие сутки от ковида погибло 847 человек. По информации оперштаба, к 1 января 2022 года выявлено еще 19 751 заболевших. Вылечились 33 144 пациентов.

Первое место по заболеваемости ковидом – у Москвы. В столице 2472 заражения.

На второй строчке Питер. Здесь положительный результат теста получили 1534 человека.

Третье место занимает Московская область с 1271 зараженным.

За весь период пандемии в России умерло 309 707 заболевших. Зафиксировано 10 519 733 случая ковида. Выздоровели 9 497 063 пациента.