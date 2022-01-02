От ковида умерли 811 человек за сутки

Несмотря на новогодние праздники, борьба с эпидемией COVID-19 продолжается. Оперштаб неустанно подводит итоги каждый день. Так, за сутки в России заразились инфекцией 18 233 человек. За два года положительные тесты сдали 10 537 966 жителей страны.

В Москве, которая по-прежнему лидирует в антирейтинге, число инфицированных увеличилось на 1824 горожан. В Санкт-Петербурге диагноз "коронавирус" услышали 1468 человек. В Московской области заболели 1364 россиян.

Выздоровевших за последние 24 часа стало на 26 976 человек больше. За все время коварную болезнь одолели 9 524 039 жителей страны.

Не стало за сутки 811 россиян. Всего ковид унес жизни 310 518 пациентов в российских больницах.