Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 января

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 января
Фото: www.pixabay.com
Коварный вирус унес жизни еще 835 человек

Несколько дней назад россияне радостно встретили наступление Нового 2022 года. Однако многим специалистам не до веселья – без перерыва на праздники и выходные они продолжают бороться с распространением опасной коронавирусной инфекции. Представители властей и медицинские эксперты делают все возможное для стабилизации эпидемиологической ситуации, однако жители нашей страны продолжают заражаться. За минувшие 24 часа были выявлены 16 343 новых носителя смертельного вируса.

Такими неутешительными данными поделитесь эксперты специально созданного оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Сообщается, что больше всего новых заболевших в Северной столице. Среди петербуржцев обнаружен еще 1 341 человек с положительным тестом на коронавирус. Тяжелая эпидемиологическая обстановка сложилась и в Белокаменной. За минувшие сутки в Москве заразились 1 335 человек. На третьем месте печального антирейтинга – Подмосковье. В области выявили еще 1 180 носителей COVID-19.

При этом коварный вирус продолжает уносить жизни наших сограждан. За день от инфекции скончались 835 человек. В то же время медицинские эксперты всеми силами стараются спасать пациентов. За сутки из больницы выписались еще  24 037 россиян.

Стоит отметить, что COVID-19 нанес серьезный удар по нашему государству. За все время буйства коронавирусной эпидемии в России погибли 311 353 человека. За этот же период врачам удалось поставить на ноги 9 548 076 зараженных.

К слову, ранее в прессе появилась информация, что людям, которые отказались от вакцинации, кредиты обойдутся дороже. Таких граждан попросят доплатить за страховку ссуды.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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