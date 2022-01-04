Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
827 новости
Оперативный штаб сообщил последние данные о ситуации с эпидемией коронавируса в России. Так, за сутки инфекцию одолел 27 071 житель страны.
За последние 24 часа ковидом заразились 15 903 россиянина. За два года эпидемии положительные тесты сдали 10 570 212 человек.
В Москве инфицированы еще 1967 горожан. В Санкт-Петербурге заболели 1297 жителей. В Московской области неприятную весть получили 974 человека.
Не стало за сутки сразу 834 пациента. Всего скончались 312 187 жителей страны.
Нельзя исключать, что Киев начнет отбирать транзитное топливо для собственных нужд
Американский лидер заинтересован в успешности предстоящего саммита с РФ