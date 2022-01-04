Свежая статистика по коронавирусу в России на 4 января

Свежая статистика по коронавирусу в России на 4 января
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press//www.globallookpress.com
От COVID-19 излечились уже 9 575 147 человек

Оперативный штаб сообщил последние данные о ситуации с эпидемией коронавируса в России. Так, за сутки инфекцию одолел 27 071 житель страны.

За последние 24 часа ковидом заразились 15 903 россиянина. За два года эпидемии положительные тесты сдали 10 570 212 человек. 

В Москве инфицированы еще 1967 горожан. В Санкт-Петербурге заболели 1297 жителей. В Московской области неприятную весть получили 974 человека.

Не стало за сутки сразу 834 пациента. Всего скончались 312 187 жителей страны. 

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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