От COVID-19 излечились уже 9 575 147 человек

Оперативный штаб сообщил последние данные о ситуации с эпидемией коронавируса в России. Так, за сутки инфекцию одолел 27 071 житель страны.

За последние 24 часа ковидом заразились 15 903 россиянина. За два года эпидемии положительные тесты сдали 10 570 212 человек.

В Москве инфицированы еще 1967 горожан. В Санкт-Петербурге заболели 1297 жителей. В Московской области неприятную весть получили 974 человека.

Не стало за сутки сразу 834 пациента. Всего скончались 312 187 жителей страны.