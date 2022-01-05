Умерло 828 человек

По данным столичного оперштаба, за истекшие сутки ковидом заразилось 15 772 человека. Погибли от вируса 828 заболевших. Выздоровели 25 581 пациентов.

На первом месте по числу заражений – Москва. Здесь 2307 случаев.

Второе место занимает Питер. Заболевших выявлено 1273.

На третьей строчке Московская область с 775 заразившимися.

За весь период в России умерло 313 015 человек, заразилось 10 585 984, вылечилось 9 600 728.