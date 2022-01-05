Статистика по ковиду в России на 5 января

Статистика по ковиду в России на 5 января
Фото: pixabay.com
Умерло 828 человек

По данным столичного оперштаба, за истекшие сутки ковидом заразилось 15 772 человека. Погибли от вируса 828  заболевших. Выздоровели 25 581 пациентов.

На первом месте по числу заражений – Москва. Здесь 2307 случаев.

Второе место занимает Питер. Заболевших выявлено 1273.

На третьей строчке Московская область с 775 заразившимися.

За весь период в России умерло 313 015 человек, заразилось 10 585 984, вылечилось 9 600 728.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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