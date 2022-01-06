От COVID-19 излечились уже 9 623 677 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал последние данные о распространении коронавирусной инфекции в России. За прошедшие сутки 15 316 граждан России заразились ковидом. С самого начала эпидемии положительный тест был выявлен у 10 601 300 жителей Российской Федерации.

Лидирует в списке городов Москва, где за день выявили 2357 зараженных. На втором месте находится Санкт-Петербург с 1286 подхватившими инфекцию. Третье место занимает Москоская область – 742 человека соответственно.

Число летальных исходов за прошедшие 24 часа составило 802. Всего от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, в России скончались 313 817 человек.