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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал последние данные о распространении коронавирусной инфекции в России. За прошедшие сутки 15 316 граждан России заразились ковидом. С самого начала эпидемии положительный тест был выявлен у 10 601 300 жителей Российской Федерации.
Лидирует в списке городов Москва, где за день выявили 2357 зараженных. На втором месте находится Санкт-Петербург с 1286 подхватившими инфекцию. Третье место занимает Москоская область – 742 человека соответственно.
Число летальных исходов за прошедшие 24 часа составило 802. Всего от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией, в России скончались 313 817 человек.
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