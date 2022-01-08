Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 января

Свежая статистика по коронавирусу в России на 8 января
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Умерло за последние 24 часа 796 человек

В России за сутки зафиксировали 16 568 новых случаев заражения ковидом. Всего в стране за два года заразились инфекцией 10 634 603 россиян.

В Москве за последние 24 часа на самоизоляцию ушли еще 3072 человека. В Санкт-Петербурге инфицированы 1376 горожан. В Московской области положительные тесты на COVID-19 сдали 1246 россиян.

Выздоровели за сутки от коронавируса 20 449. Всего к привычной жизни вернулись 9 666 161 россиян.

Скончались за сутки 796 пациентов. Всего не стало 315 400 жителей России. 

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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