Вирус стал причиной гибели еще 763 человека

В новом 2022-м году человечество продолжает сражаться с распространением коварной коронавирусной инфекции. Власти всех стран стараются стабилизировать эпидемиологическую обстановку, чтобы вернуть людей к нормальной жизни. В большинстве государств активно проводится вакцинация населения, также действует ряд ограничительных мер. К сожалению, пока инфекция не готова отступать, появляются новые штаммы, которые поражают организмы людей. Только за минувшие сутки в нашей стране коронавирус подхватили еще 16 246 россиян.



Такими печальными новостями с ковидного фронта поделись профильные эксперты специализированного оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Наиболее худшим образом ситуация складывается в российской столице. Среди москвичей были выявлены еще 3 274 носителя коронавирусной инфекции. Следом идет город на Неве. В Санкт-Петербурге за 24 часа заразились 1 323 местных жителя. Третье место в печальном рейтинге досталось Московской области. Подмосковные врачи выявили 1 124 новых случая инфицирования среди горожан.

При этом за все время распространения COVID-19 в нашей стране заразились 10 650 849 россиян. Медицинские сотрудники делают все возможное для улучшения эпидемиологической обстановки. За период буйства коронавируса полностью излечились 9 686 912 пациентов.

К сожалению, некоторые люди все же умирают. За период пандемии из-за последствий инфицирования COVID-19 оборвался земной путь 316 163 россиян. Только за минувшие сутки скончались 763 наших сограждан.

Напомним, завершившийся год унес жизни многих знаменитых культурных деятелей нашей страны. Стоит отметить, что внушительная часть артистов умерли из-за последствий заболевания коронавирусной инфекцией.