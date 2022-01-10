Скончался еще 741 россиянин

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую информацию о коронавирусной инфекции в России. Так, по последним даннам, за прошедший день в России выявили 15 830 граждан с подтвержденным COVID-19. С начала распространения эпидемиии положительный результат обнаружили у 10 666 679 жителей Российской Федерации.

В списке лидирующих городов остается Москва, где за день выявили 2778 случаев. На втором месте находится Санкт-Петербург с 1419 зараженными. Далее следует Подмосковье – 1197 случаев за день соответственно.

За прошедшие сутки подтвержден 741 летальный исход. Всего с начала пандемии от последствий, вызванных COVID-19, в России скончались 316 904 человек, выздоровели 9 706 802.