В ВОЗ высказались о сроках завершения пандемии коронавируса

Мир могут захлестнуть еще несколько волн ковида

Срок окончание пандемии коронавируса уже находится в поле видимости специалистов, однако мир еще не близок к этому дню. Об этом заявил специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Дэвид Набарро.

В эфире британского телеканала Sky News эксперт рассказал о перспективах развития болезни. Он подчеркнул, что в ближайшие три месяца ситуация с коронавирусом может усложниться.

По мнению представителя ВОЗ, мир могут захлестнуть еще несколько волн ковида, пока мы не достигнем точки окончания пандемии. Он отметил, что эволюция вируса не останавливаются, поэтому высок риск возникновения новых штаммов, передает "Радио 1"

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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