Статистика по коронавирусу в России на 11 января

Статистика по коронавирусу в России на 11 января
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скончались еще 783 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал даннные по заболеваемости на 11 января. Согласно приведенной информации, за минувшие сутки в России зафиксировано еще 17 525 случаев заражения COVID-19. Всего с самого начала пандемии в Российской Федерации положительный тест сдали 10 684 204 человека.

Лидером по количеству выявленных случаев остается столица. За 24 часа коронавирус подхватили еще 4635 москвичей. На втором месте находится Санкт-Петербург, где зафиксировано 1512 случаев за сутки. Третье место остается за Московской областью – 855 заболевших за день соответственно.

За прошедшие 24 часа от осложнений, вызванных инфекцией, скончались 783 россиянина. Всего болезнь унесла жизни 317 687 граждан. Выздоровели с начала пандемии 9 732 018 человек.

Ранее спецпредставтель Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро заявил, что до окончания пандемии, вероятнее всего, необходимо пережить еще несколько волн.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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