Еврорегулятор выдал положительное заключение

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) дало положительное заключение по поводу признания производственных стандартов российской вакцины "Спутник V" , используемой против коронавирусной инфекции. Об этом стало известно сегодня, 11 января.

Таким образом, указал заместитель главы Национального исследовательского центра имени Гамалеи, европейский регулятор одобрил стандарты, используемые при производстве препарата.

Ранее британские журналисты обвинили россиян в краже формулы вакцины против коронавирусной инфекции, заявив, что российский "Спутник V" якобы очень похож на разработанную в Оксфорде AstraZeneca.







