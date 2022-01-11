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Сегодня, 11 января, премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел совещание на тему коронавируса. Глава правительства России призвал готовиться к любому развитию событий в стране на фоне печальных новостей о заболеваемости штаммом "омикрон" в Европе.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице уже много зараженных этим видом коронавируса. В ближайшие 7-10 дней ожидается значительный рост заболеваемости. При этом сценарий новой волны может быть критичнее, чем в предыдущие разы.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России уже 305 случаев инфицирования "омикроном".
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