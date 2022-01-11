Балашиха вырвалась вперед в антирейтинге по коронавирусу в Подмосковье

За сутки в регионе выявили 855 новых случаев заболевания ковидом

Оперативный штаб по Московской области сообщил последние данные по ситуации с заражениями COVID-19.

Так, на первом месте оказалась Балашиха, где 238 человек сдали положительный тест на инфекцию. На втором месте расположился Королев – там 90 горожан ушли на самоизоляцию. В Люберцах еще 81 человек заболел коронавирусом. 

Также непростая ситуация в Коломне (61), Солнечногорске (44), Истре (30), передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Источник: Мособлштаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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