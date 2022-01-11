Собянин призвал мобилизовать систему здравоохранения из-за "омикрона"

Собянин призвал мобилизовать систему здравоохранения из-за "омикрона"
Фото представлено пресс-службой департамента здравоохранения Москвы./АГН Москва
Город находится в зоне риска

Президиум координационного совета при правительстве России обсудил 11 января ситуацию с коронавирусом в стране. На онлайн-встрече присутствовал и мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник рассказал о ситуации с COVID-19 в городе, отметив, что в ближайшую неделю, максимум десять дней стоит ждать роста числа зараженных. Всему причиной новый штамм ковида "омикрон". 

Собянин указал на то, что в мире "омикрон" расползается очень быстро. В Белокаменной, по его словам, тоже уже много заразившихся именно этим видом коронавируса. И число таких заболевших только увеличивается. 

Мэр Москвы полагает, что вскоре ситуация может стать хуже, чем в предыдущие волны эпидемии коронавируса. Чтобы эффективно бороться с инфекцией, нужно мобилизовать систему здравоохранения, считает Собянин. Также, по его мнению, важно серьезнее подходить к контролю соблюдения санитарных норм и развернуть коечный фонд. 

Собянин подчеркнул, что подобные меры уже отработали, однако в сейчас они "приобретают новое значение". 

Источник: Россия 24 ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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