Статистика по коронавирусу в России на 12 января

Статистика по коронавирусу в России на 12 января
Фото представлено пресс-службой департамента здравоохранения Москвы./АГН Москва
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За день скончались 745 россиян

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал информацию по заболеваемости COVID-19 в России за прошедшие сутки. За день медики выявили еще 17 946 случаев заражения вирусом, выздоровели 26 346. С начала пандемии в стране положительный тест оказался у 10 702 150 россиян.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва. За минувшие сутки в городе выявили 4008 случаев заражения коронавирусом. Второе место занимает Санкт-Петербург с 1659 случаями, на третьем месте находится Московская область – 1238 заболевших за день соответственно.

Всего за прошедший день в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 745 россиян. Болезнь унесла жизни 318 432 граждан, с начала пандемии выписались 9 758 364 человека.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, выступая на президиуме координационного совета при правительстве Росии, что в ближайшую неделю в городе ожидается рост числа зараженных из-за штамма "омикрон".

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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