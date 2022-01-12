Названы города-антилидеры по COVID-19 в Подмосковье

продолжениеПодмосковный врач рассказал о течении заболевания зараженных "омикроном" пациентов
В регионе сохраняется сложная ситуация

Федеральные и региональные власти прикладывают максимальные усилия для стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Однако люди продолжают заражаться коронавирусом. Тяжелая ситуация сложилась в Московской области. При этом хуже всего дела обстоят в Люберцах и Балашихе.

Максимальное число новых заболевших было зарегистрировано в Люберцах и составило 142 случая. В Балашихе опасную инфекцию подхватили 128 человек, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, общее число заболевших за минувшие сутки в Московской области – 1 238 человек.

Источник: Коронавирус. Мособлштаб ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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