Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
828 новости
Федеральные и региональные власти прикладывают максимальные усилия для стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. Однако люди продолжают заражаться коронавирусом. Тяжелая ситуация сложилась в Московской области. При этом хуже всего дела обстоят в Люберцах и Балашихе.
Максимальное число новых заболевших было зарегистрировано в Люберцах и составило 142 случая. В Балашихе опасную инфекцию подхватили 128 человек, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Напомним, общее число заболевших за минувшие сутки в Московской области – 1 238 человек.
Госдеп поддержал решение Токаева
Киев борется с Москвой вместо решения своих проблем