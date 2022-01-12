Слова специалиста звучат ободряюще

Врач Андрей Осипов, руководящий Домодедовской больницей, сообщил, что первые заболевшие новой мутацией COVID-19, получившей название "омикрон", появились в его госпитале в начале декабря.



По словам опытного специалиста, все заболевшие легко перенесли инфицирование. При этом в медучреждении наблюдались более 100 зараженных человек.

Обычно симптоматика ограничивалась течением носа, болями в горле и невысокой температурой на уровне 37 градусов.

В то же время, специалист отметил, что предыдущие волны COVID-19 также начинались с легкого течения заболевания, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро" опубликовало свежую статистику по заражениям COVID-19 в России.