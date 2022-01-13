Статистика по коронавирусу на 13 января

Статистика по коронавирусу на 13 января
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
За день скончались еще 740 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал информацию по состоянию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в России на 13 января. Согласно приведенным данным, за минувшие сутки врачи выявили еще 21 155 зараженных. Выздороветь смогли 9 784 348 россиян, с начала пандемии в стране инфекцию перенесли 10 723 305 человек.

Лидером по количеству выявленных случаев остается Москва с дневным приростом в 5490 человек. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область – 1839 и 1556 случаев за минувшие сутки соответственно.

Всего за день в результате осложнений, вызванных ковидом, умерли 740 граждан России. С начала пандемии в стране скончались 319 172 человек. Выздоровели за день 25 984 россиянина.

Ранее спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения по коронавирусу Дэвид Набарро заявил, что можно уже говорить о скором окончании пандемии COVID-19, хотя впереди человечество ждет еще несколько волн.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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