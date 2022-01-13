Москва готовится к резкому всплеску заболеваемости COVID-19 из-за "омикрона"

В среду заболело на полторы тысячи человек больше, чем во вторник

Активное распространение штамма коронавируса "омикрон" в Европе дает основания для неблагоприятного прогноза и для Москвы. Эксперты полагают, что уже на следующей неделе мегаполис может накрыть новая волна заболеваемости, превышающая по своей силе все предыдущие всплески.

В первые дни после новогодних праздников в Москве стали фиксировать ухудшение эпидобстановки. Если в конце декабря в городе отмечалось менее 1,5 тыс. заражений в сутки, то по данным на 12 января – более 4 тыс. случаев, а на утро 13 января – уже 5490.

"Мы находимся в зоне риска и в течение 7–10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости",

– заявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Город уже предпринимает все меры, чтобы встретить обострение заболеваемости в полной боевой готовности. Сформирован значительный резервный коечный фонд, организован постоянный мониторинг эпидситуации. Но, если судить по обстановке в Европе, обстановка может ухудшиться очень резко.

Как поясняют специалисты, штамм "омикрон" значительно заразнее штамма "дельта". При этом, хотя симптомы заболевания начинают проявляться через 3-6 дней, сам человек становится заразен для окружающих буквально на следующий день после инфицирования.

Показательный пример – Великобритания. В прошлом январе, на пике "дельты", там ежедневно заболевало по 40-60 тысяч человек, а сейчас "омикрон" поражает по 150-170 тысяч человек в сутки.

Статистика по миру еще более пугающая: если при разгуле "дельты" в октябре 2021 г. в сутки фиксировали до 400 тысяч новых случаев заболевания, то 12 января 2022 г. прирост заболевших составил рекордные 2 992 040 случаев.

Утешает одно: "омикрон" менее опасен своих предшественников. По оценке главного научного сотрудника Центра Гамалеи Анатолия Альтштейна, летальность от омикрон-штамма коронавируса составляет 0,5%, тогда как от "дельты" – 2-3%. Соответственно, и число тяжелых случаев, требующих госпитализации и реанимации, также меньше.

Особую опасность "омикрон" представляет для непривитых людей старше 50 лет. Но важно понимать, что данный штамм способен инфицировать даже тех, кто уже перенес COVID-19 или вакцинировался. И хотя доказано, что вакцина "Спутник V" и бустер "Спутник Лайт" надежно защищает от тяжелых форм заболевания, при первых подозрениях на болезнь нужно самоизолироваться и обратиться к врачу, чтобы не упустить время и не заразить окружающих.