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После завершения пандемии коронавируса человечество может столкнуться с новой инфекцией. Такое мнение выразил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский
В определенный момент, полагает специалист, появляется возбудитель нового инфекционного заболевания. Если его контагиозность окажется столь же высокой, как у ковида, мир вновь объявит о пандемии, уточнил инфекционист.
От таких рисков никуда не деться. Пока жив человек, будут существовать инфекционные агенты, паразитирующие на человеческом организме, отмечает "Радио 1".
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