На смену новым штаммам придет кое-что другое

После завершения пандемии коронавируса человечество может столкнуться с новой инфекцией. Такое мнение выразил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский

В определенный момент, полагает специалист, появляется возбудитель нового инфекционного заболевания. Если его контагиозность окажется столь же высокой, как у ковида, мир вновь объявит о пандемии, уточнил инфекционист.

От таких рисков никуда не деться. Пока жив человек, будут существовать инфекционные агенты, паразитирующие на человеческом организме, отмечает "Радио 1".