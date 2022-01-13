Что будет с миром после окончания пандемии: рассказал инфекционист

На смену новым штаммам придет кое-что другое

После завершения пандемии коронавируса человечество может столкнуться с новой инфекцией. Такое мнение выразил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский

В определенный момент, полагает специалист, появляется возбудитель нового инфекционного заболевания. Если его контагиозность окажется столь же высокой, как у ковида, мир вновь объявит о пандемии, уточнил инфекционист.

От таких рисков никуда не деться. Пока жив человек, будут существовать инфекционные агенты, паразитирующие на человеческом организме, отмечает "Радио 1".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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