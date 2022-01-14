Скочались еще 739 граждан

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежие данные по текущей ситуации в России на 14 января. Согласно приведенным данным, за прошедшие сутки в стране выявили еще 23 820 зараженных. Выздоровели 24 952. С начала пандемии в России зафиксировано 10 747 125 случаев заражения.

Лидерство по суточному приросту среди всех российских городов остается за Москвой – за день там выявили 5712 зараженных. На втором месте находится Санкт-Петербург с 2708 случаями. Третье место за Московской областью – 1990 зараженных за день соответственно.

За сутки болезнь унесла жизни 739 россиян, с начала пандемии в стране из-за ковида скончались 319 911 человек. Выздороветь смогли 9 809 300.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 14 января правительство намерено внести поправки к чтению закона о QR-кодах в соответствии с решением нижней палаты парламента. Она также уточнила, что российские власти намерены сохранить доступ в общественные места после 1 февраля для россиян, у которых нет сертификатов по отрицательному ПЦР-тесту.