С опровержением выступил Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков развеял распространившиеся в прессе слухи о том, что в ближайшее время прививки от коронавирусной инфекции якобы станут платными.



Бурные обсуждения были спровоцированы публикацией, которая появилась в социальной сети государственного деятеля Максима Иванова.

Однако голос Кремля объявил, что планов вводить платную вакцинацию у российских властей нет, отмечает интернет-издание "Радио 1".

К слову, недавно опытный инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, что будет с миром после окончания пандемии.