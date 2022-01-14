В Кремле отреагировали на слухи об отмене бесплатной вакцинации от COVID-19

С опровержением выступил Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков развеял распространившиеся в прессе слухи о том, что в ближайшее время прививки от коронавирусной инфекции якобы станут платными.

Бурные обсуждения были спровоцированы публикацией, которая появилась в социальной сети государственного деятеля Максима Иванова.

Однако голос Кремля объявил, что планов вводить платную вакцинацию у российских властей нет, отмечает интернет-издание "Радио 1".

К слову, недавно опытный инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, что будет с миром после окончания пандемии.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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