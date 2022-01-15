Вирус стал причиной гибели еще 723 человек

Власти страны при поддержке медицинских специалистов продолжают вести ожесточенную борьбу с распространением опасной коронавирусной инфекции по территории Российской Федерации. Соблюдаются ограничительные меры, также активно проводится кампания по вакцинации. К сожалению, некоторые люди все же продолжают заболевать. Последними новостями с ковидного фронта поделились профильные эксперты оперштаба по борьбе с инфекцией. За минувшие сутки вирус унес жизни еще 723 человек.



Общее число заболевших за прошедшие 24 часа составило 27 179 граждан. Наихудшим образом ситуация складывается в Белокаменной. За день в Москве заболели еще 6 555 горожан. На втором месте печального антирейтинга расположилась Северная столица. Медицинские эксперты выявили 3 314 новых носителей COVID-19 среди жителей Санкт-Петербурга. Замыкает тройку Московская область. Там заболели еще 2 589 человек.

При этом медицинские специалисты не отчаиваются и продолжают бороться за жизни и здоровье пациентов. За сутки врачам удалось поставить на ноги 26 584 инфицированных граждан. За весь период полностью вылечились 9 835 884 человека.

К сожалению, опасный вирус приводит и к смертям. За день COVID-19 унес жизни 723 россиян. За все время буйства пандемии скончались 320 634 человека. Общее число заболевших за период эпидемии, по информации на 15 января, составляет 10 774 304 человека.

Ранее опытный инфекционист Сергей Вознесенский рассказал, что будет с миром после окончания коронавирусной пандемии.