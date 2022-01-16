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Свежие данные по коронавирусу в Москве и России опубликовал столичный оперштаб. По информации на утро 16 января, заболело еще 29 230 человек. Погибло от ковида 686 заразившихся. Вылечилось 22 731 человек.
Первое место по заболеваемости у Москвы. Здесь зафиксировано 6480 случаев коронавируса.
Вторую строчку занимает Северная столица. В Питере – 3958 заражений.
На третьем месте расположилась Московская область. Здесь заболело 3147 человек.
За весь период в России умерло 321 320 человек. Заразились ковидом 10 803 534 граждан, выздоровело 9 858 615 пациентов.
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