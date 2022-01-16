Статистика по ковиду в России на 16 января

Статистика по ковиду в России на 16 января
Фото: pixabay.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Жертвами вируса стали еще 686 человек

Свежие данные по коронавирусу в Москве и России опубликовал столичный оперштаб. По информации на утро 16 января, заболело еще 29 230 человек. Погибло от ковида 686 заразившихся. Вылечилось 22 731 человек.

Первое место по заболеваемости у Москвы. Здесь зафиксировано 6480 случаев коронавируса.

Вторую строчку занимает Северная столица. В Питере – 3958 заражений.

На третьем месте расположилась Московская область. Здесь заболело 3147 человек.

За весь период в России умерло 321 320 человек. Заразились ковидом 10 803 534  граждан, выздоровело 9 858 615 пациентов.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров

ОДКБ послала сигнал "точащим меч" против России - Лукашенко

Операция в Казахстане должна охладить пыл противников Москвы и Минска

Россия обыгрывает Запад без лишних движений - Bloomberg

Кремль заставил оппонентов искать компромиссы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей