Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V"

Двух прививок российским препаратом будет достаточно, чтобы путешествовать по стране

Австралия признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V". Соответствующее решение вынесло Австралийское управление терапевтических товаров. 

Теперь те, кто сделал две прививки этим препаратом, может приезжать в страну в качестве туриста. 

Как пишет RT, ранее Австралия получила информацию о том, что вакцина защищает от заражения ковидом в 89% случаев, а также от попадания на больничную койку и летального исхода в 98-100%. 

Источник: Министерство здравоохранения Австралии ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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