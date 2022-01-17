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Австралия признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V". Соответствующее решение вынесло Австралийское управление терапевтических товаров.
Теперь те, кто сделал две прививки этим препаратом, может приезжать в страну в качестве туриста.
Как пишет RT, ранее Австралия получила информацию о том, что вакцина защищает от заражения ковидом в 89% случаев, а также от попадания на больничную койку и летального исхода в 98-100%.
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