Двух прививок российским препаратом будет достаточно, чтобы путешествовать по стране

Австралия признала российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V". Соответствующее решение вынесло Австралийское управление терапевтических товаров.

Теперь те, кто сделал две прививки этим препаратом, может приезжать в страну в качестве туриста.

Как пишет RT, ранее Австралия получила информацию о том, что вакцина защищает от заражения ковидом в 89% случаев, а также от попадания на больничную койку и летального исхода в 98-100%.