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Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в России на 17 января. По последним данным, за сутки инфекцию нашли у 30 726 жителей страны. Всего заразились ковидом 10 834 260 человек.
В Москве на самоизоляцию ушли 7529 горожан. В Санкт-Петербурге положительные тесты сдали еще 4132 россиян. В Московской области COVID-19 подтвердился еще у 3388 человек.
За последние 24 часа не стало 670 пациентов, зараженных коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли 321 990 россиян.
Выздоровели от коронавируса за сутки 19 756 жителей страны. За все время вернулись к привычной жизни 9 878 371 инфицированных.
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