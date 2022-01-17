Свежая статистика по коронавирусу в России на 17 января

Свежая статистика по коронавирусу в России на 17 января
Фото: АГН «Москва» / Денис Гришкин
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От COVID-19 выздоровели 19 756 человек за два года эпидемии

Оперативный штаб рассказал о ситуации с коронавирусом в России на 17 января. По последним данным, за сутки инфекцию нашли у 30 726 жителей страны. Всего заразились ковидом 10 834 260 человек.

В Москве на самоизоляцию ушли 7529 горожан. В Санкт-Петербурге положительные тесты сдали еще 4132 россиян. В Московской области COVID-19 подтвердился еще у 3388 человек.

За последние 24 часа не стало 670 пациентов, зараженных коронавирусом. Всего от COVID-19 умерли 321 990 россиян.

Выздоровели от коронавируса за сутки 19 756 жителей страны. За все время вернулись к привычной жизни 9 878 371 инфицированных. 

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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