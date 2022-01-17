В ЕС заявили, что осенние переговоры не сдвинулись с мертвой точки

Российская Федерация не отправляла коллегам из Европейского союза письмо, в котором содержалась бы просьба о признании ее COVID-сертификатов. Cоответствующее заявление сделал посол ЕС в России Маркус Эдерер, выступая 17 января на пресс-конференции, которая состоялась в Москве.

Как указал представитель ЕС, письмо с соответствующим содержанием в Брюсселе никто не получал. Для признания сертификатов необходимо направить обращение в Европейский союз, в котором нужно указать просьбу о признании эквивалентности российских документов.

Осенью 2021 года представители Российской Федерации и Евросоюза уже проводили встречу по этой теме. Экспертные круги обсудили возможности для реализации идеи, российская сторона уведомила коллег о своей заинтересованности в достижении эквивалетности. Однако с тех пор ситуация не менялась, отметил Эдерер.

Взаимное признание сертификатов бы серьезно упростило поездки в обе стороны для вакцинированного населения. У жителей стран в таком случае отпадает необходимость в предоставлении дополнительных документов, одобренных европейским регулятором ЕМА.

В июле 2021 года Брюссель предложил Москве приступить к процессу по взаимному признанию документов. В настоящее время Европейский союз признает документы о вакцинации десятков стран, включая Турцию, Сербию и Украину.

Ранее зампред правительства России Татьяна Голикова заявила, что привитые вакциной против коронавирусной инфекции россияне могут сделать тест для проверки антител, после которого получат сертификат сроком на полгода. Документ дает возможность для въезда в страны, где одобрен российский "Спутник V".