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Вот уже много месяцев российские власти вместе с медицинскими сотрудниками ведут ожесточенную борьбу с распространением коронавирусной инфекции по территории нашей страны. Ограничительные меры вместе с кампанией по вакцинации позволяют сдерживать всплески заражений, однако люди все же продолжают заболевать. Только за минувшие сутки в России инфекцию подхватили 31 252 гражданина.
Больше всего новых заболевших в российской столице. Медицинские сотрудники Белокаменной за сутки выявили еще 8 342 носителя COVID-19. На втором месте печального антирейтинга расположилась Культурная столица, за 24 часа коронавирусом заразились 4 078 петербуржцев. Третье место занимает Московская область. В этом регионе носителями опасного заболевания оказались еще 2 754 человека.
В то же время российские врачи и днем и ночью работают, чтобы помочь инфицированным гражданам нашей страны излечиться. Только за день медикам удалось поставить на ноги 24 564 пациентов. За весь период буйства пандемии полностью вылечились 9 902 935 россиян.
К сожалению, вирус продолжает уносить жизни наших сограждан. За сутки от опасного заболевания скончались 688 зараженных человек. За все время коронавирусной эры COVID-19 оборвал жизни 322 678 россиян. Общее число заражений на территории нашей страны достигло 10 865 512 случаев.
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